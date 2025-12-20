Uribe exhorta defender soberanía RD

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Al conmemorarse ayer el 60 aniversario de la Batalla del Hotel Matum, en Santiago, Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), consideró que el más grande homenaje a los héroes es defender la soberanía nacional, la integridad territorial, la democracia, la paz y dominicanidad. En el discurso central del acto en la ciudad cibaeña, Uribe manifestó que la confrontación bélica fue una especie de colofón patriótico a la epopeya de abril de 1965, con la gallardía, la dignidad, el temple y la capacidad combativa de los militares y civiles constitucionalistas que confrontaron el intento de masacrarlos.

“Es actuando en la dirección correcta de la honestidad, el esfuerzo productivo personal y público en beneficio de la comunidad y tal como ha sentenciado el presidente Luis Abinader: “Tengo amigos, pero no tengo cómplices, es que honramos con justa coherencia ética a nuestros héroes y mártires; así honramos los valores patrios”, sentenció Uribe.

La Presidencia de la República, a través de la CPEP, el Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, la Gobernación y la Alcaldía de Santiago, la Fundación Coronel Lora Fernández y el hotel Matum, conmemoraron el 60 aniversario de lo que se conoce en la historia contemporánea dominicana como la Batalla del hotel Matum.

La batalla fue el último enfrentamiento armado de la revolución constitucionalista que buscaba el retorno del orden democrático constitucional, derrocado en el funesto golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, y qué devino en guerra patria con la intervención militar extranjera en el año de 1965.

La gobernadora y el alcalde de Santiago estuvieron al frente de acto.