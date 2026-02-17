Urología realiza simposio con técnicas reconstructivas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Sociedad Dominicana de Urología y los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (Cedimat) realizaron un simposio de actualización urología reconstructiva genitourinaria.

Es un encuentro científico que integrará avances tecnológicos y análisis de casos complejos con enfoque en la toma de decisiones basada en evidencia, de alta importancia.

Sólo existen cuatro urólogos reconstructivos en República Dominicana y en Cedimat, en su Centro Integral de Nefrología y Urología, cuenta con la única especialista con formación en reconstrucción genital funcional y estética, la doctora Yiraldy Meran.

“La urología reconstructiva se encarga de restaurar la anatomía y función del tracto urinario y los genitales femeninos y masculinos cuando han sido afectados por traumatismos”, indica un documento.

También, por cirugías previas, enfermedades inflamatorias como el liquen escleroso, condiciones congénitas o secuelas de tratamientos como radioterapia y quimioterapia.

Uno de los temas más innovadores abordados durante el simposio fue el uso del balón medicado con paclitaxel para tratar estrecheces uretrales, del cuello vesical y estenosis ureterales. Esta tecnología, utilizada originalmente en cardiología para tratar estenosis vasculares, ha sido extrapolada al tracto urinario debido a su capacidad para inhibir la proliferación de fibroblastos, principal mecanismo involucrado en la génesis de la patología uretral. Como parte del programa académico se realizó una cirugía de reconstrucción uretral secundarios a accidente en motocicleta (principal causa de estrechez uretral en el país) un paciente masculino de 31 años, permitiendo el intercambio académico y la discusión técnica entre los especialistas participantes.

El evento contó con la participación del doctor Javier Belinky, urólogo reconstructivo de Argentina, la doctora Laura Velarde uróloga reconstructiva y funcional de Chile y la doctora Yiraldy Meran uróloga reconstructiva del país.