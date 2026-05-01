De US$10 mil a US$30 mil: así aumentó el FBI recompensa por hombre ligado a República Dominicana

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó que la oficina del FBI en Miami triplicó la recompensa ofrecida por información que conduzca al arresto y condena de Rodolfo Mantilla, un presunto narcotraficante que tendría vínculos y podría visitar República Dominicana y Las Bahamas.

La recompensa pasó de US$10,000 a US$30,000, según informó este viernes la legación diplomática.

En noviembre de 2025, el FBI había publicado inicialmente una oferta de hasta US$10,000 por información que permitiera localizar al sospechoso.

De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por las autoridades estadounidenses, Mantilla es requerido por presuntamente importar cargamentos de cocaína a Estados Unidos, específicamente al sur de Florida.

Según el expediente, los narcóticos eran posteriormente suministrados a distribuidores que comercializaban la droga para Mantilla y luego le entregaban el dinero en efectivo.

El 11 de abril de 2024, el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, en Fort Lauderdale, emitió una orden de arresto federal contra el sospechoso.

Mantilla fue acusado de conspiración para poseer sustancias controladas con intención de distribución, posesión de sustancias controladas con intención de distribución y distribución de sustancias controladas.

Las autoridades indicaron que cualquier información que contribuya a su localización y procesamiento judicial puede ser clave para el caso.