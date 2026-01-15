Más de US$350 millones impulsan la transformación del AILA

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) recibió una visita de seguimiento en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo.

El recorrido permitió constatar los avances de los principales proyectos de modernización y expansión que se desarrollan en el marco del Contrato de Concesión, reafirmando el compromiso de la empresa con la transparencia y el fortalecimiento de la infraestructura nacional.

Asimismo, se presentaron los avances en la construcción de la nueva Terminal de Pasajeros del AILA, una inversión transformadora superior a los US$350 millones que marcará un hito en la conectividad aérea regional.

Durante la visita, las autoridades conocieron los progresos en la modernización del Sistema de Manejo de Equipajes (BHS), un proyecto ejecutado en alianza estratégica con Alstef Group, proveedor global con más de 60 años de experiencia en soluciones automatizadas para aeropuertos. Esta iniciativa contempla la remodelación integral del sistema, la ampliación de su capacidad y la incorporación de tecnología de vanguardia, incluyendo unidades de escaneo EDS Standard 3 y el software especializado BAGWARE.

Estas mejoras permitirán optimizar los procesos de inspección, elevar los estándares de seguridad y reforzar la eficiencia operativa del aeropuerto, garantizando al mismo tiempo la continuidad de las operaciones. Según lo informado, el proyecto de modernización del sistema de equipajes está previsto para concluir en su totalidad a finales del presente año.

Tras completar una fase preparatoria de diez meses —que incluyó diseño, permisología, obras habilitadoras y la finalización del contrato de construcción—, Aerodom ha iniciado las obras bajo estrictos protocolos de seguridad y una planificación por fases que garantiza el funcionamiento normal de la terminal actual. La nueva terminal está prevista para entrar en operación en el año 2028.

La Terminal 2 operará de manera independiente y complementaria a la infraestructura existente, con capacidad para atender hasta cuatro millones de pasajeros al año. Su diseño arquitectónico moderno prioriza la eficiencia operativa, la flexibilidad y una experiencia de viaje significativamente mejorada para los usuarios.

Como parte de su enfoque sostenible, la nueva terminal integrará un Energy Center que será abastecido por una planta de energía solar, reforzando el compromiso de AERODOM y VINCI Airports con la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética.

Con la ejecución de estos proyectos estratégicos, AERODOM, junto a VINCI Airports, reafirma su compromiso con el desarrollo de una infraestructura aeroportuaria de clase mundial, contribuyendo de manera decisiva al crecimiento sostenible y a la competitividad de la República Dominicana.