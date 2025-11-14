Usuarios denuncian boticas vacías

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ciudadanos denuncian que las boticas populares están desabastecidas y llamaron al Programa de Medicamentos Esenciales a suplirlas, porque llevan meses en esa situación. Además dicen que algunas vendedoras no entregan factura.

“Pido cosas básicas, como ampicilina, no hay, vitamina B y E, tampoco, menos amlodipina y gotas para los ojos, jabón solo de azufre y las personas que despachan responden que no saben cuándo llega el pedido”, expone María Pujols. Pensaba con el cambio de titular, las cosas serían distintas, pero anduvo cinco centros y lo mismo.

Eugenio Moronta, igual pasa la vía dolorosa con el tratamiento de salud mental de su madre. Los pocos que expedían esos locales hace rato no llegan. Litio, fluoxetina y quetiapina, de esta dice que no es posible que además la pastilla de 100 miligramos cueste 30 pesos, muy cara.

Lola Díaz expone que un jabón de gran demanda dejaron de venderlo porque el laboratorio que lo suple lo comercializa más caro, hasta con el mismo nombre. “Después de que una influencer informó que la botica lo tenía, más nunca lo llevaron”.