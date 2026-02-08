El vacío que dejó Rubby Pérez: el mensaje de su hija Ana Beatriz a 10 meses de la tragedia del Jet Set

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Ana Beatriz Pérez, hija del querido merenguero Rubby Pérez, expresó su dolor al cumplirse 10 meses de la tragedia del Jet Set, ocurrida el 8 de abril de 2025, en la que perdió la vida su padre.

“10 meses sin respuestas, sin tus ‘te amo’, sin tu voz. Te amo, papi, y te extraño muchísimo”, escribió la joven en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

En el derrumbe de la discoteca Jet Set, donde Rubby Pérez se encontraba amenizando la noche, también fallecieron más de 200 personas, en una de las tragedias más devastadoras ocurridas en un centro de entretenimiento en el país.

Proceso judicial

Cabe recordar que el inicio del juicio preliminar contra los hermanos Espaillat fue aplazado para el 16 de marzo, luego de que se informara sobre una falta atribuida al juez del caso, quien presuntamente no notificó la acusación del Ministerio Público a todas las partes involucradas.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, durante años la discoteca Jet Set -considerada por décadas un símbolo del entretenimiento nocturno en Santo Domingo- operó bajo una “sistemática y grave negligencia” en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones.

Según la acusación, esta situación puso en riesgo constante la vida de clientes y empleados.