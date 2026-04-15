Otra vaguada amenaza: lo que viene y las medidas que ya activaron las autoridades

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El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) informó que para este jueves, una masa de aire con mayor contenido de humedad más la vaguada, que continuará imperando en las condiciones del tiempo del país, provocarán lluvias pasajeras entre débiles a moderadas.

El Indomet especificó que las precipitaciones se registrarán, especialmente, sobre provincias de litoral caribeño, como en La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, entre otras. Para la tarde, estas precipitaciones se intensificarán, ocurriendo de moderadas a fuertes, con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, en Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña, Dajabón, entre otras provincias aledañas.

En tanto, las temperaturas se sentirán calurosas, principalmente en horas de la tarde, por el flujo de viento del este/sureste, el cual es húmedo y cálido. La sensación térmica estará más elevada, especialmente en zonas urbanas.

"Por consiguiente, recomendamos vestir ropa ligera, ingerir suficientes líquidos y no exponerse al sol por tiempo prolongado", dijo el organismo.

Las medidas del Gobierno

Este miércoles, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó en su más reciente reporte que el presidente Luis Abinader realizó una reunión de trabajo con esa entidad y las agencias que lo conforman, para dar

seguimiento a la incidencia de un sistema frontal, que afectara al país, durante los próximos cinco días.

En dicha reunión, dice el COE, se tomaron las siguientes medidas: declarar al Gobierno en sesión permanente, se Instruyó al Ministerio de Obras Públicas para estar preparado para responder ante cualquier evento adverso, se instruyó a los organismos de asistencia social para garantizar el suministro de alimentos y agua potable en caso de emergencias.

Los ministros de la Presidencia y Administrativo mantienen permanentemente comunicación con la Dirección

del Centro de Operaciones de Emergencia a fin de mantener informado al alto mando con relación al desarrollo de este evento, apoyando con los recursos necesarios a través del Plan Social de la Presidencia y de los Comedores Económicos.