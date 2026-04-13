Vaguada se fortalece: lo que se espera este lunes y las alertas actualizadas

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Santo Domingo, R.D., lunes 13 de abril de 2026.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, para este lunes, se prevé un incremento de la inestabilidad debido al fortalecimiento de la vaguada que incide en el país, la cual, junto al viento moderado del noreste, inducirá nublados desde tempranas horas, con aguaceros intermitentes, que podrían ser muy fuertes en ocasiones, acompañados de tronadas, ráfagas de viento fuertes y posibles granizadas en gran parte del territorio nacional.

La institución explicó que, estas condiciones se presentarán principalmente en localidades de Samaná, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Monseñor Nouel, Santiago, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, El Seibo, Hato Mayor, Barahona, Independencia, San Juan, San Cristóbal, Monte Plata, La Altagracia, La Romana, Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat y Hermanas Mirabal.

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet informó que, debido a las lluvias registradas y a las previstas, fueron modificados los niveles de alerta y aviso meteorológico. Actualmente, se mantienen bajo aviso La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, San José de Ocoa, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Independencia, San Cristóbal, Samaná, Elías Piña, Puerto Plata, Monseñor Nouel, Espaillat, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Bahoruco, Santo Domingo, Hato Mayor y El Seibo.

Asimismo, se encuentran en alerta, San Pedro de Macorís, Duarte, San Juan, Dajabón, La Romana, La Altagracia y Valverde, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas, ráfagas de viento, frecuentes tormentas eléctricas y posibles deslizamientos de tierra.

El organismo señaló que las temperaturas comenzarán a sentirse ligeramente frescas durante el día, debido al campo nuboso que está incidiendo en el país. Estas condiciones, sumadas a las precipitaciones, favorecerán un ambiente más agradable, tornándose más frescas durante la noche y la madrugada, especialmente en zonas de valles y montañas.

En cuanto a las condiciones marítimas, en la costa atlántica desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Punta de Manzanillo (Monte Cristi), se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas, navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro, debido a oleaje anormal. Además, podrían presentarse frecuentes episodios de visibilidad reducida por fuertes lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento muy fuertes en ocasiones; mientras que, en la costa caribeña no se presentan restricciones.

El Indomet exhorta a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.