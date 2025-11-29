Vaguada mantendrá los aguaceros

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una vaguada prefrontal está al norte y junto al ciclo diurno incrementará la humedad para que continúen los aguaceros locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento en provincias del norte, noreste, llanura Oriental y cordillera Central, como Samaná, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santo Domingo y San Cristóbal.

El Instituto de Meteorología vaticina que para mañana, final oficial de la temporada ciclónica, una vaguada en la atmósfera provocará lluvias desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, hacia las mismas zonas y parte del norte.

Predice que en la tarde, las precipitaciones abarcarán Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, San Juan, Elías Piña, Santiago Rodríguez y Dajabón.

Alerta que entrada la noche, las lluvias regresarán hacia el litoral Atlántico, en forma de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Vuelve a indicar que las temperaturas estarán bajas en horas de la noche y la madrugada.