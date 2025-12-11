El País
Vaguada provocará aguaceros dispersos
Lloverá en La Romana, San Pedro, Hato Mayor, Samaná, La Altagracia, San Cristóbal, Peravia, Azua, Pedernales y Santo Domingo.
El acercamiento a territorio dominicano de una vaguada asociada a un sistema frontal provocará aguaceros dispersos y aisladas tronadas sobre La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Samaná, La Altagracia, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales y Santo Domingo.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó, además, que en horas de la tarde las lluvias se extenderán a localidades de Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Independencia, Elías Piña y San Juan.
El organismo que predice las condiciones del tiempo informó que las temperaturas continúan un poco bajas, sobre todo, en zonas montañosas y los valles de interior, donde ocurrirán neblinas en la madrugada y la mañana.
Mañana viernes habrá chubascos aislados en el norte, noreste, la llanura Oriental, cordillera Central y la zona fronteriza.