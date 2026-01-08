Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Una vaguada provocará chubascos moderados, con ráfagas de viento sobre Espaillat, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además, que en el resto del país las lluvias serán escasas.

El organismo que predice las condiciones del tiempo prevé que las temperaturas estarán bajas, en especial en la madrugada sobre zonas montañosas y los valles del país, donde también podrían presentarse episodios de nieblas y neblinas, debido a la estación del año (invierno).

Para mañana viernes, Meteorología prevé chubascos distanciados, sobre todo en las provincias del litoral Atlántico, las regiones noreste, este y la Cordillera Central.