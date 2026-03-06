Vaguada provocará fuertes aguaceros hoy en regiones

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La incidencia de una vaguada y el viento moderado del este, provocarán fuertes aguaceros, con tronadas aisladas y ocasionales ráfaga de viento en localidades de las regiones norte, nordeste, sureste y la cordillera Central.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además, que las lluvias iniciarán desde la mañana en sectores de San Pedro de Macorís, Monte Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, El Seibo, Monseñor Nouel, La Vega, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago, San Juan, Monte Plata, Elías Piña y de Santo Domingo.

El organismo que predice las condiciones del tiempo pronosticó que las temperaturas estarán calurosas durante el día y bajas durante la noche, la madrugada y primeras horas de la mañana, debido a la influencia del viento del este, en especial en zonas montañosas y valles del país.

Oleaje anormal

En cuanto a las condiciones marítimas, para la costa Atlántica y la Caribeña, Meteorología recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto, debido a vientos fuertes y olas anormales.

En el Distrito Nacional estará medio nublado y ocurrirán aguaceros, tronadas aisladas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche.