Vaguada provocará lluvias y riesgos de inundaciones en varias provincias este Domingo de Resurrección

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Santo Domingo, R.D., 05 de abril de 2026.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, durante este Domingo de Resurrección, una vaguada que incide sobre el país, continuará generando lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones del territorio nacional, con potencial de generar inundaciones.

La institución explicó que, en horas matutinas, se observarán incrementos nubosos acompañados de aguaceros locales, posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento, principalmente en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Azua, Barahona y algunas zonas del Gran Santo Domingo, entre otras localidades del noreste y la Cordillera Central.

Destacó que, para la tarde, la combinación del viento del sureste, el calentamiento diurno y la incidencia de la vaguada favorecerá desarrollos nubosos más significativos, generando precipitaciones más frecuentes e intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El organismo indicó que estas condiciones se concentrarán principalmente en las provincias Monte Plata, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Elías Piña, Dajabón, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Hermanas Mirabal y Espaillat, así como en otras zonas de la Cordillera Central y el suroeste, donde las lluvias serán menos frecuentes e intensas. No obstante, durante la noche se prevé una disminución gradual de las precipitaciones.

El Indomet informó que su Centro Nacional de Pronóstico mantiene en alerta meteorológica al Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Espaillat, Santiago, Hermanas Mirabal, Monte Plata, San José de Ocoa, Duarte y La Vega, mientras que Monseñor Nouel permanece bajo aviso, ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

En cuanto a las condiciones marítimas, en la costa atlántica, desde Monte Cristi hasta la Isla Saona, la institución recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a vientos moderados a fuertes y oleaje peligroso.

Asimismo, advierte a los bañistas y usuarios en general sobre el riesgo de corrientes de resaca, por lo que exhorta a consultar a los organismos de protección civil antes de utilizar las playas. Mientras tanto, en la costa caribeña, el oleaje se mantiene normal.

El organismo recomienda a la población mantenerse atenta a los informes meteorológicos oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.