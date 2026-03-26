Vaguada traerá lluvias moderadas

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Hoy ocurrirán aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó en su último informe que las lluvias serán provocadas por la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional y que también afectarán localidades de San Juan, Elías Piña, Independencia, Hermanas Mirabal, Espaillat, Duarte y María Trinidad Sánchez.

En lo que respecta a las temperaturas, el organismo prevé que seguirán bajas durante la noche, la madrugada y temprano en la mañana, en especial en zonas montañosas y valles del país, debido al viento fresco de dirección noreste.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para siete provincias, por la posibilidad de que ocurran crecidas de ríos, arroyos y cañada y deslizamientos de tierra.

Están alerta La Vega, Monseñor Nouel, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Hato Mayor y El seibo.