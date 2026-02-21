La “neverita” volvió a hacer de las suyas: Valle Nuevo amaneció casi bajo cero y cubierto de blanco

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El frío volvió a apoderarse del Parque Nacional Valle Nuevo. La madrugada de este sábado las temperaturas de la "neverita dominicana" descendieron a niveles que obligaron a campistas a abandonar sus camas y buscar el calor de las fogatas.

Cencelladas cubren la vegetación en Valle Nuevo este sábadoJulio César de los Santos

Así lo informó al periódico HOY el administrador del parque, Julio César de los Santos, quien detalló que los registros de la Estación Meteorológica Automática del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), ubicada en Rancho en Medio, marcaron 0.2 °C a las 5:58 de la mañana.

Cencelladas cubres el paisaje en Valle Nuevo este sábadoJulio César de los Santos

De acuerdo con de los Santos, esa temperatura fue suficiente para provocar la formación de escarchas producto del congelamiento del rocío, fenómeno que volvió a cubrir de blanco la vegetación del área protegida.

Enlatados parecen sacados de un congeladorJulio César de los Santos

Pasadas las 7:10 a.m., el termómetro registraba 1.6 °C, con una sensación térmica de 0.5 °C. Más tarde, a las 7:59 a.m., la temperatura subió a 3.1 °C, aunque la sensación apenas alcanzaba los 1.9 °C, precisó nuevamente De los Santos.

Cencelladas cubren la vegetación en Valle Nuevo este sábadoJulio César de los Santos

Las imágenes suministradas muestran la vegetación cubierta de cencelladas -una fina capa de hielo- mientras envases metálicos y superficies expuestas parecían recién sacados de un congelador.

Valle Nuevo es considerado uno de los puntos más fríos del país, donde cada bajada térmica transforma el paisaje montañoso en una escena inusual para el Caribe.