¿Por qué el Vaticano suspendió al arzobispo Francisco Ozoria?

El arzobispo metropolitano de Santo Domingo y Primado de América, monseñor Francisco Ozoria Acosta, reveló que la Santa Sede lo ha suspendido de sus funciones administrativas y de gestión en la Arquidiócesis de Santo Domingo, conservando únicamente el título honorífico de arzobispo.

Según explicó el propio Ozoria, la medida responde a señalamientos de “mala administración” en el manejo de asuntos económicos y organizativos de la arquidiócesis. No obstante, el prelado aclaró que él mismo había solicitado al Vaticano el nombramiento de un arzobispo coadjutor al cumplir 74 años, con el objetivo de asegurar la continuidad del trabajo pastoral y fortalecer la aplicación de las líneas de acción de la Iglesia.

A pesar de la decisión, expresó sentirse “tranquilo y feliz” por el ministerio sacerdotal que ha ejercido durante más de cuatro décadas. En su mensaje, reafirmó su compromiso con los valores de comunión, participación y corresponsabilidad que han guiado su labor pastoral

A continuación, el texto íntegro:

A todos mis hermanos y amigos, a quienes quiero y me quieren sinceramente.

Con la noble finalidad de garantizar una continuidad del trabajo realizado, iluminado por las líneas pastorales que nos propone la Iglesia en su doctrina: comunión, participación, descentralización, corresponsabilidad y sinodalidad, cuando cumplí 73 años de edad (2 años antes de mi retiro), solicité vía la Nunciatura Apostólica, el nombramiento de un Arzobispo Coadjutor.

-Al cumplir los 74 años la Santa Sede ha nombrado el Arzobispo Coadjutor que solicité.

-Mi sorpresa es que el Arzobispo Coadjutor nombrado tiene "unas facultades especiales exclusivas para el ámbito de la administración del patrimonio diocesano, para cuestiones económicas-financieras, así como para la gestión del clero y del personal eclesiástico". En consecuencia, el Revdo. Mons. Francisco Ozoria Acosta, aunque mantendrá la titularidad del cargo, "se le suspenderá la potestad del gobierno en los ámbitos mencionados a partir del día de la toma de posesión canónica del cargo por parte del nuevo Arzobispo Coadjutor".

-Según esto, a mí me han dejado sólo el título de "Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo". Lo que menos me ha gustado, los títulos.

-Estoy contento y feliz de mi ministerio sacerdotal ejercido con amor a la Iglesia (47 años de Ordenado Sacerdote, 28 años de Obispo), sirviendo incondicionalmente a Dios y a la Iglesia, en humildad y sencillez. He servido a la Iglesia en fidelidad y obediencia.

-Según las Letras Apostólicas, se me suspende "por mala administración", así hay que entenderlo. Nunca se me amonestó o advirtió.

-En mi oficio de enseñar y santificar, tengo la satisfacción del deber cumplido. Dios es fiel y conoce mi conciencia. Ahí están los resultados.

-A lo largo de estos años de servicio pastoral, he tenido muy presente las palabras de mi querido Padre Monseñor Jesús María de Jesús Moya, cuando le comuniqué del nombramiento de Obispo de la nueva Diócesis de San Pedro de Macorís: "el Obispo debe tener vocación de mártir".

-Recuerdo también las palabras del Prefecto del Dicasterio para los Obispos, el Cardenal Marc Ouellet, en una visita de cortesía habló de unas acusaciones contra mí. Al terminar me dijo: "Usted tiene muchos enemigos". Han vencido los enemigos.

-Acepto en obediencia la decisión de la Iglesia. Yo me debo a la Iglesia, amo la Iglesia y obedezco a la Iglesia.

Gracias por acompañarme en el ministerio. Gracias por sus oraciones.

En Jesús, Buen Pastor, les bendice Francisco Ozoria Acosta, arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Primado de América.

Carta (Hoja 1)Fuente externa