Vecinos alertaron sobre fuga tubería en Santiago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por: Nathaly Tavárez

La explosión de una tubería del Acueducto Cibao Central ocurrida el jueves 25 de este mes en el municipio Sabana Iglesia de la provincia Santiago, destapó una denuncia sostenida por residentes de este durante más de un año, la existencia de una fuga que, pese a múltiples advertencias, no fue corregida a tiempo. El colapso afectó al menos cuatro viviendas y un tramo de la vía que comunica este territorio con el municipio de Baitoa.

Comunitarios aseguraron que acudieron en reiteradas ocasiones a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) para alertar sobre el deterioro de la tubería, entre estos estuvo Martina Plasencia, quien asegura haber perdido todas sus pertenencias.

“Hicimos reuniones, hablamos con todos y nadie resolvió. Una vez vinieron, abrieron un hoyo y se fueron… Yo me quedé con lo que tenía puesto”, relató.

Además, cuestionó la falta de respuesta. “Nadie nos hizo caso. El pobre no tiene voz”, expresó, agradeciendo que no se reportaran personas heridas.

Por su parte, Felipe Hernández, otro afectado, afirmó que la tubería llevaba al menos un año filtrando agua.

“Yo denuncié más de siete veces. Hoy, por esa negligencia, me quedé sin nada… La tragedia pudo ser mayor” agradeció que no ocurriera en la madrugada.

Las familias, con más de cinco décadas residiendo en la zona, explicaron que la línea fue instalada en la década de 1990, cuando ya existían las viviendas.

En tanto, Coraasan reconoció que la avería había sido reportada con anterioridad y que la reparación estaba prevista para iniciarse el 10 de enero del 2026.

El director de Acueductos de la institución, Eluin Rodríguez, explicó que la tubería de hormigón, construida como parte del Acueducto Cibao Central, pudo presentar una fisura desde su instalación, la cual se debilitó con el tiempo hasta provocar la explosión.