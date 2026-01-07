Venezolano narra que viven con miedo

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Un estado de conmoción se vivía ayer en los barrios de la capital de Venezuela, a tres días de que el país quedara sin el presidente Nicolás Maduro, luego de que fuera capturado por fuerzas militares de los Estados Unidos.

Así lo afirma a HOY Ernesto Colón, un abogado que habita en Caracas.

Indicó que la nación ha quedado en un estado de ingobernabilidad, aunque se anunció que está al mando de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien asumió la presencia interna. “Pero su función no ha sido ratificada por ningún organismo legislativo ni por el pueblo ni político ni por los Estados Unidos”.

Cubanos muertos en Venezuela

Sostuvo que Rodríguez ordenó a las fuerzas del orden apresar a todo el que apoyara la operación en contra del régimen de Maduro, el chavismo y que se mostrara a favor de la medida del presidente estadounidense Donald Trump, quien dispuso el rapto de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, así como el traslado a un tribunal de la nación norteamericana, donde actualmente es juzgado por varios crímenes que le imputa Estados Unidos.

Colón afirma que teme hablar de manera abierta, como mecanismo para proteger su vida y la de su familia, debido a la inseguridad que reina en su país.

Declaró a este diario que la mayoría de los ciudadanos tiene miedo de salir a las calles y que se han producido tiroteos en los barrios. “Tenemos miedo de perder la vida en este nuevo orden político impuesto en la República Bolivariana”.

Indica que no hay información oficial y que la gente no sabe hacia dónde va el país y quiénes son los actores autorizados del Gobierno. Sin embargo, circuló antier una orden de Gaceta Oficial, señala Colón, que autoriza a los órganos policiales y militares a apresar a todo el que salga a las calles.

Manifestó que todos comentan la muerte de los cubanos del escuadrón Avispas Negras, los militares que cuidaban a Maduro y que nadie se atreve a comentar la información abiertamente, por lo que se habla de 32 a 35 militares fallecidos durante el ataque, la madrugada del sábado 3 de este mes.

La orden de la Gaceta que se atribuye al Gobierno dispone, textualmente: “Artículo 5°: Los órganos de policía nacionales, estatales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional, de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República, a los fines de su puesta a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal, con miras a su juzgamiento, con el cumplimiento de todas las garantías procesales inherentes al debido proceso y el derecho a la defensa”.