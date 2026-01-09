Venezolano que reprendió a Maduro en Corte narra acción

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Pedro Rojas, el abogado y exprisionero político venezolano que increpó a Nicolás Maduro en su primera audiencia en el tribunal de Nueva York, Estados Unidos, afirma que siente orgullo de convertirse en el único ciudadano de su país en acusar al dictador de ser un criminal y advertirle que esté preparado para pagar ante la justicia.

Indica que Maduro acudió ante el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, en la Corte del Distrito Sur de Nueva Yor, en la mañana del 4 de enero de este, diciendo “happy new year”, lo que significa feliz año nuevo, en el idioma inglés, y que evidenciaba estar un poco desorientado.

Reveló que el primer obstáculo de Maduro frente al sistema de justicia anglosajón radica en que solicitó entrevista con las autoridades diplomáticas de su país, lo que no podrá suceder, debido a que el régimen de su gobierno cerró la embajada de Venezuela en Estados Unidos, cuando rompió relaciones diplomáticas con el país donde ahora es juzgado.

Asimismo, Rojas señaló que durante los 31 minutos que duró la primera audiencia y en la que la Fiscalia de Nueva York le leyó los cargos penales, Maduro nunca hizo contacto visual con su esposa, Cilia Flores, quien también comenzó a ser juzgada por cargos criminales.

Expresa que a Maduro lo separaban dos sillas de su esposa y que éste ni la miró, lo que fue interpretado por periodistas y analistas como el comportamiento de un presidente Maduro que desconfía de todos en su entorno, ante la duda de quién pudo traicionarlo para que los Estados Unidos preparara la operación en su territorio, que terminó con su apresamiento y traslado a Estados Unidos.

Señaló que Maduro proclamó que fue secuestrado de su casa y se declaró un prisionero de guerra.