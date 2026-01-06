Venezolanos instan a la unidad en fe y esperanza por futuro

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El Movimiento Venezolanos en República Dominicana (Moverd) y la Mancomunidad Dominico-Venezolana confían en una Venezuela libre, a partir de la captura del presidente Nicolás Maduro, el sábado por Estados Unidos.

Las organizaciones invitaron a sus compatriotas a unirse en fe, esperanza y acción, hacia un futuro de paz y reconstrucción de esa nación.

En un comunicado firmado por el presidente de ambas entidades, José Alberto Pérez, expresan que su país está en un momento histórico, lleno de esperanza y gratitud, al tiempo que externó agradecimiento a Dios Todopoderoso y a todos los países que los han acompañado en estos tiempos de desafío y transformación.

“Nos sentimos llenos de inmensa alegría y entusiasmo por el camino que estamos recorriendo hacia la recuperación de nuestra nación. Hoy, hacemos un ferviente llamado a la oración por nuestro país Venezuela y a mantener vivo el compromiso por la paz, la unidad y el respeto a la democracia”, señala.

Asegura que la nación suramericana retornará al camino del progreso y estabilidad, por lo que los venezolanos están listos para reconstruir su país de manera rápida, efectiva y con la fuerza del amor y la fe.

En el documento de prensa expone que la historia demuestra que cuando se unen manos y corazones, ningún reto es insuperable.

Luego, en rueda de prensa junto a las principales organizaciones sociales de la sociedad dominicana, la que incluyó a líderes de las iglesias evangélicas y católica, reafirmó su compromiso con la libertad y la paz duradera en Venezuela.

“Invitamos a toda la comunidad a unirse en oración por Venezuela, elevando sus voces en una sola fe, para que la gloria y la honra sean siempre de Dios. La historia será testigo de que, con fe, unidad y acción, los venezolanos lograrán la recuperación de la nación”, señala el Moverd y la Mancomunidad Dominico-Venezolana, en el documento compartido con los medios de comunicación.