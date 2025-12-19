La versión de la Policía Nacional sobre la denuncia que hicieron varias modelos dominicanas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informó que los organismos de control interno dan seguimiento a las declaraciones de un grupo de modelos que alegaron haber sido víctimas de maltrato verbal durante una intervención policial, realizada mientras se desplazaban en un vehículo de la plataforma Uber. Mediante comunicado oficial, la institución precisó que las indagatorias se encuentran en una fase avanzada.

Indicó que, tras la difusión de un material audiovisual, se dispuso de manera inmediata una investigación interna y el análisis de las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes intervinientes, sin que hasta el momento se hayan evidenciado irregularidades ni actuaciones contrarias a la normativa vigente.

La institución señaló que la intervención se efectuó en el marco de las atribuciones constitucionales y legales, tomando en cuenta la existencia de diversas modalidades delictivas, entre ellas el tráfico de seres humanos, así como la posible presencia de personas menores de edad, lo que obliga a realizar las verificaciones correspondientes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la legalidad, el respeto a los derechos humanos y la transparencia institucional.