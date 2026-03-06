Vicepresidenta cita impacto participación mujer espacio de poder

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

La vicepresidenta, Raquel Peña, destacó la creciente participación de la mujer en los espacios de liderazgo y de toma de decisiones, al considerar que su integración amplía la capacidad de diálogo y contribuye a la construcción de consensos duraderos en la sociedad.

Peña trató el tema en e inicio de “Mercado Power Women Summit 2026”, que organiza la revista Mercado. Dijo que incorporar “nuevas miradas en los procesos de decisión fortalece la capacidad de los países para enfrentar desafíos y generar soluciones”.

En ese orden, agregó que “las sociedades que logran integrar miradas distintas son más capaces de anticipar riesgos, innovar soluciones y construir consensos duraderos”.

Sostuvo que desde el Gobierno dominicano se impulsa una agenda orientada a fortalecer el liderazgo femenino en todos los ámbitos como forma de promover un desarrollo integral del país.

Afirmó que una muestra de las acciones y apoyo del Gobierno es que más del 69% de los desembolsos del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME) se destinan a mujeres.

También ha fortalecido programas dirigidos a impulsar su participación en la actividad económica, como SheTrades, el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones y la Certificación Mipymes Mujer, entre otros.

En el acto Peña también felicitó a las mujeres que fueron reconocidas en “Mercado 50 Mujeres de Poder y Éxito”, por su contribución al desarrollo económico y social de República Dominicana.

Patricia de Moya, presidenta de Mercado Media Network, ponderó el rol preponderante que tiene en la sociedad el liderazgo femenino, al destacarse en diversas áreas.

Dijo que el Power Women Summit es un espacio para reflexionar sobre gobernanza y participación en las decisiones.

En el Mercado Power Women Summit 2026 participaron representantes de distintos ámbitos de la vida nacional, que compartieron experiencias sobre el el papel de la mujer.