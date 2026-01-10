Vicepresidenta entrega hospital y destacamento policial

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

La vicepresidenta Raquel Peña entregó ayer el remozado hospital Dr. Félix María Goico, ubicado en el sector de Villa Consuelo, Distrito Nacional, y un destacamento policial, en La Caleta, provincia Santo Domingo.

Las obras forman parte de una agenda nacional orientada a mejorar la calidad de vida de la población, mediante inversiones estratégicas en infraestructuras puntuales para el desarrollo del país.

Durante el acto de inauguración del centro médico, Peña reafirmó que la salud continúa siendo una prioridad para el Gobierno, y ponderó la importancia de fortalecer la red hospitalaria, ampliando la capacidad de respuesta y garantizando servicios especializados accesibles para la población.

La obra fue construida por el Servicio Nacional de Salud (SNS), con una intervención de RD$159,014,968.73, incluyendo infraestructura y equipamiento, lo que permitió una modernización integral.

El nuevo titular del SNS, Julio César Landrón, explicó que en el nivel 3 se habilitaron cinco quirófanos, área de recuperación con tres camas, sala de parto, unidad neonatal, área de esterilización y farmacia. En el nivel 4 se adecuaron nueve habitaciones con capacidad para 15 camas, además de áreas especializadas de maxilofacial, gastroenterología, planificación familiar y urología.

Mientras en el nivel 5 se incorporó un área de diálisis con cinco sillones, residencias médicas y un salón multiuso.

Además, se remozó por completo la fachada y se instalaron tres ascensores nuevos.

Estación policial

En el distrito municipal La Caleta, provincia Santo Domingo, Peña entregó la estación policial Mirador Aéreo, en el sector El Valiente, una obra ejecutada por la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP).