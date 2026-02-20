Vicepresidenta de Guatemala elogió el modelo de protección infantil del INAIPI

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de Guatemala, doctora Karin Larissa Herrera Aguilar, felicitó el modelo de protección infantil que implementa el gobierno del presidente Luis Abinader, a través del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), dirigido por la psicóloga y educadora Josefa Castillo Rodríguez.

La química bióloga y catedrática universitaria valoró los resultados obtenidos por las autoridades dominicanas en la protección de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, durante una visita al Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) “Los Manantiales”, donde se ofrecen servicios de educación inicial, nutrición y salud a infantes de 0 a 5 años.

Herrera Aguilar mostró interés en conocer la misión y el trabajo que realiza el INAIPI, así como los distintos componentes que intervienen en la protección integral de la niñez. Durante el recorrido recibió explicaciones sobre el marco legal, la operatividad y los programas de formación, desarrollo y estimulación temprana que ejecuta la institución.

Por su lado, la directora del INAIPI agradeció el interés de la vicepresidenta guatemalteca por conocer el funcionamiento de los CAIPI y los CAFI, e hizo énfasis en los elementos fundamentales que articulan la labor de la entidad, así como en la importancia de invertir en la niñez, lo cual “es una inversión con retorno”.

“Esto nos llena de orgullo y satisfacción al ver que este modelo de atención, que ha venido fortaleciéndose cada día, ha contado con el interés primordial del presidente de la República”, expresó Castillo Rodríguez.

Agregó que el presidente Abinader ha mostrado una firme preocupación por la inversión, el cuidado y el seguimiento del desarrollo integral de los niños y las niñas. “Esto nos motiva a interrelacionarnos con otros países para tomar de cada uno aquellas experiencias que más contribuyan a fortalecer y estimular nuestro trabajo”, concluyó.

En la estancia infantil también estuvieron presentes las representantes Gabriela Alvarado y Nathaly Ramírez, ambas del Programa Mundial de Alimentos (PMA); Anyoli Sanabria, directora adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF RD), y Francisco Sequeira, especialista en Primera Infancia de UNICEF RD.

La vicepresidenta de Guatemala estuvo acompañada por una delegación oficial compuesta por Andrea Hernández y Lorena Flores, asesoras de la Vicepresidencia, y Marlene Reynoso, ministra consejera de la Embajada de Guatemala en República Dominicana.

Mientras, la directora del INAIPI se hizo acompañar de Juan Hernández Buret, director Jurídico; Johanna Elías, directora de Gestión de Redes de Servicios; Juliana Pérez, directora de Planificación y Desarrollo; Juan Vidal, encargado del Departamento de Relaciones Interinstitucionales; y Cesáreo Santana, director Administrativo y Financiero.