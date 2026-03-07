Vicepresidenta Peña entrega dos centros de salud

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó ayer la entrega de dos Centros de Primer Nivel renovados en Santiago y La Vega.

Peña también dejó iniciado los trabajos de readecuación del edificio que albergará el nuevo Hospital Municipal de Pantoja.

La vicemandataria aseguró que estas obras forman parte de la hoja de ruta que impulsa el presidente Luis Abinader para fortalecer la infraestructura hospitalaria y ampliar el acceso a servicios de salud en todo el país.

“Desde el inicio de nuestra gestión, más de 90 hospitales han sido entregados en todo el país, mediante nuevas construcciones, ampliaciones de emergencias, readecuaciones de áreas y habilitación de unidades especializadas que fortalecen la capacidad de respuesta del sistema sanitario”, expresó Peña.

Por su parte, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, destacó que la institución mantiene un programa continuo de inversión en infraestructura y equipamiento sanitario para mejorar la calidad de la atención en las comunidades, especialmente en zonas con alta densidad poblacional.

Además, resaltó que estas acciones forman parte del fortalecimiento de la atención primaria, considerada la puerta de entrada al sistema sanitario.

Centro Hoya del Caimito

Como parte de la jornada, la vicepresidenta Raquel Peña y el director del SNS entregaron el remozado Centro de Primer Nivel Hoya del Caimito, ubicado en Santiago de los Caballeros.

El centro fue intervenido con una inversión de RD$11,713,728.66, de los cuales RD$8,462,743.01 corresponden a infraestructura y RD$3,250,985.65 a equipamiento.