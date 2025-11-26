Vida pintoras recogidas en libro “Retrato de Mujer”

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- La firma Inicia presentó ayer el libro institucional catorce de la Colección Inicia “Retrato de Mujer: Mirada femenina en la pintura dominicana”, en una ceremonia encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña que coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

La obra, que reconoce el legado de veinte pintoras dominicanas y su aporte al desarrollo cultural del país, se presentó en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) con la presencia de María Amalia León, autora del prólogo, quien resaltó el gesto de poner en circulación este tipo de obra y el reconocimiento a sus protagonistas, mientras que la maestra Elsa Núñez, intervino en representación de las artistas.

“Al conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, nos reunimos para honrar a mujeres que abrieron caminos y a nuevas generaciones que hoy expresan, desde el arte, la fuerza de una visión que sigue transformando nuestra sociedad”, indicó Peña, quien destacó que el lanzamiento coincide con una fecha que invita a reflexionar y actuar.

Luego Felipe Vicini, presidente ejecutivo de INICIA, señaló que el libro es un aporte esencial para la memoria cultural, al reunir obras, documentos inéditos y testimonios de artistas cuya trayectoria ha marcado varias etapas del arte. “Este libro ilumina una parte fundamental de nuestra historia artística”, dijo.