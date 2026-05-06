Video: a un año de su partida, recuerdan legado de Roberto Rodríguez Marchena en la comunicación política

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Se cumplió un año del fallecimiento de Roberto Rodríguez Marchena, figura clave en la comunicación gubernamental de la República Dominicana, cuya memoria ha sido evocada en redes sociales por colegas, dirigentes políticos y ciudadanos.

“Roberto Rodríguez Marchena: un año de ausencia y un legado que sigue vivo. Sociólogo, maestro comunicador y referente de la comunicación social-digital, que transformó la forma de comunicar la política en RD con sensibilidad, cercanía y humanidad”, expresa uno de los mensajes compartidos para recordarlo en la cuenta de Instagram de la Dirección de Comunicación Digital y Relaciones Públicas del PLD.

Rodríguez Marchena falleció el 6 de mayo de 2025, a causa de un infarto, según confirmaron fuentes en ese momento. Su muerte generó múltiples reacciones en el ámbito político y mediático, donde era reconocido por su estilo cercano y su dominio del discurso institucional.

Durante los gobiernos de Danilo Medina (2012–2020), se desempeñó como director general de Comunicación de la Presidencia y vocero del Gobierno, desde donde impulsó una estrategia comunicacional que marcó un antes y un después en la relación entre el Estado y la ciudadanía.

Además de su rol institucional, en 2023 asumió la coordinación de la campaña presidencial de Abel Martínez, tras la renuncia de **Francisco Javier García. Meses después, en julio de 2024, anunció su aspiración a integrar el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), mostrando su interés de continuar aportando a la organización.

Su trayectoria también fue reconocida por el sector productivo. En 2020, el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) le otorgó una placa de reconocimiento por su “efectivo y constante apoyo” durante su gestión en la Dirección General de Comunicación.

A un año de su partida, su figura sigue siendo referencia obligada al hablar de comunicación política en el país, especialmente por su apuesta a una narrativa más humana y accesible desde el ejercicio del poder.