Videos: calles inundadas, vehículos atrapados y viviendas afectadas por fuertes aguaceros en el Gran Santo Domingo y otros puntos del país

Publicado por Xiomara Lara Creado: Actualizado:

Desde este martes se registran fuertes aguaceros en distintos puntos del país, provocando grandes inundaciones que se intensificaron durante la madrugada de este miércoles, especialmente en el Gran Santo Domingo.

"Río" en la prolongación 27 de Febrero

Entre las zonas más afectadas figura el cruce de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, donde las calles se convirtieron en ríos. En este mismo sector, residentes reportaron que el agua penetró incluso a apartamentos.

Parqueo en Los Prados

Sectores como Los Prados amanecieron completamente anegados, con videos que muestran parqueos inundados y vehículos parcialmente cubiertos por el agua. En el Malecón de Santo Domingo, un residente aseguró que el nivel del agua alcanzado “no se había visto nunca antes”.

Las inundaciones también afectaron comunidades como Bayona, Valiente en Las Américas, así como la prolongación 27 de Febrero, Las Caobas, Los Álamos, El Condado y la entrada de Los Girasoles. Asimismo, se reportaron situaciones similares en Cuesta Hermosa, Los Ríos y Altos de Arroyo Hondo, entre otras.

Valiente, Las Américas

Videos enviados a esta redacción evidencian vehículos varados e incluso sumergidos en distintas vías, producto de la acumulación de agua.

Un vehículo inundado

Ante esta situación, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones atmosféricas continúan siendo favorables para que persistan las precipitaciones durante este miércoles, desde horas de la mañana hasta la noche.

El organismo indicó que se esperan lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

El agua entró a apartamento en Santo Domingo Oeste

Las provincias bajo aviso meteorológico son San José de Ocoa, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo, mientras que en alerta se encuentran San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia.

Tapón en Prolongación 27 de Febrero

Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables, ante la posibilidad de deslizamientos de tierra y otras situaciones asociadas a las lluvias.