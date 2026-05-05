Videos: Escucha aquí las palabras de Mario Redondo Llenas tras cumplir 30 años de prisión

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Tras cumplir la condena máxima de 30 años por el asesinato de José Rafael Llenas Ayba r, Mario José Redondo Llenas, ofreció este martes sus primeras declaraciones públicas al salir en libertad.

En sus declaraciones, el exconvicto manifestó que ha cumplido con la justicia dominicana y que ahora busca rehacer su vida tras pasar tres décadas en prisión.

“Me presento con tres ideas esenciales: arrepentimiento, respeto y vocación de servicio”, expresó al iniciar su intervención, en la que aseguró que su pesar no es reciente, sino que ha sido parte de su vida durante años.

“Cada día pido perdón… es la única herramienta que me ha permitido cargar con la conciencia por los hechos que cometí”, afirmó.

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