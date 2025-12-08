¿Viene reforma fiscal? Tres elementos que no pueden faltar según el sector social

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La posibilidad de una reforma o pacto fiscal volvió a ponerse sobre la mesa este lunes, cuando dos economistas detallaron los elementos que -a su juicio- son impostergables para un acuerdo que permita sanear las finanzas públicas y atender deudas sociales históricas.

Evasión, exenciones y “espacio fiscal”: los puntos críticos

El economista Luis Ortega señaló que el primer paso es que el Gobierno recupere los espacios fiscales actualmente perdidos, es decir, los recursos que el Estado deja de percibir.

Recordó que la evasión tributaria continúa siendo “altísima”, situándose en 14.4 % del PIB.

“El Estado debe cumplir con su función de hacer cumplir la ley”, afirmó Ortega al ser entrevistado en el programa Uno+Uno.

En segundo lugar, sostuvo que es imprescindible revisar las exenciones tributarias. Para 2026 -según explicó- estas se proyectan en 393 mil millones de pesos, un monto que, a su juicio, debe ser evaluado con transparencia y criterios de eficiencia.

Como tercer punto, Ortega aseguró que existe un “amplio espacio fiscal” que históricamente no ha sido aprovechado. Recordó que en 2013 fue el propio sector empresarial quien boicoteó la posibilidad de un pacto fiscal.

También mencionó que tras la crisis bancaria de 2004 se volvió evidente la necesidad de una reforma profunda, pero esta nunca se concretó plenamente.

“El pacto fiscal responde a una deuda social”

De su lado, Ricardo Gonzáles, director ejecutivo de Ciudad Alternativa, explicó que diversas instituciones trabajan desde hace años en propuestas para ese pacto pendiente establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo.

“Desde 2013 conformamos el movimiento Justicia Fiscal, integrado por ONG, instituciones y ciudadanos interesados en el tema. Hemos presentado propuestas y seguimos preparándonos para cuando llegue el momento del debate”, indicó.

Gonzáles afirmó que, aunque los distintos gobiernos han impulsado reformas tributarias, la sociedad necesita un pacto fiscal “no por antojo”, sino para saldar necesidades sociales profundas.

“Durante 60 años el pueblo dominicano ha financiado el desarrollo y la acumulación de grandes fortunas. Hoy ese 1 % que concentra la riqueza debe empezar a devolver algo”, sostuvo.

También advirtió que los altos pagos de intereses de la deuda han limitado la inversión social durante décadas.

Objetivos que debería perseguir un pacto fiscal

Según Gonzáles, un acuerdo fiscal debe enfocarse en:

Reducir la delincuencia mediante un sistema de seguridad y justicia más robusto.

Fortalecer el sistema de salud.

Reducir el déficit habitacional.

Garantizar pensiones dignas para los envejecientes.

“El dinero existe, pero está concentrado en manos del 1 % de la población”, aseguró.