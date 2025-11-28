Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Viernes Negro 2025: descuentos, aglomeraciones y operativo vial reforzado

El tránsito en la capital también presentó “dinamismo”

Este Viernes Negro, plazas y tiendas como Distribuidora Corripio, Garrido de la Duarte y Mudan registraron una alta afluencia de clientes que aprovecharon las ofertas, algunas de ellas con rebajas de hasta un 70%.

Avenida John F. Kennedy presenta gran flujo vehicular en las primeras horas del Viernes Negro 

Descuentos de hasta un 50% en tiendas de la plaza Ágora Mall

Zona de descuentos en Distribuidora Corripio

Ciudadanos aprovechan los descuentos de un 10, 20 y 30% en la tienda Mudan de la avenida Duarte con París

Ciudadanos aprovechan los descuentos de un 10, 20 y 30% en la tienda Mudan de la avenida Duarte con París

Ciudadanos aprovechan los descuentos de un 10, 20 y 30% en la tienda Mudan de la avenida Duarte con París

Propietarios de la tienda Mudan, en la avenida Duarte con París, piden a la población aprovechar los descuentos.

Ciudadana aprovecha los descuentos de un 10, 20 y 30% en la tienda Mudan de la avenida Duarte con París

Ciudadanos aprovechan los descuentos de un 10, 20 y 30% en la tienda Mudan de la avenida Duarte con París

Ciudadana aprovecha los descuentos en la tienda Mudan de la avenida Duarte con París

Ciudadanos acuden a la tienda Garrido de la avenida Duarte en busca de electrodomésticos para el hogar.

Ciudadana acude a la tienda Garrido de la avenida Duarte en busca de electrodomésticos para el hogar.

