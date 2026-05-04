Villa Duarte: mujer de 18 años muere a manos de su pareja

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La Policía Nacional informó este lunes el arresto un joven de 21 años, señalado como responsable de la muerte de su pareja sentimental, Diana Elena Evangelista, de 18 años, en un hecho ocurrido en el sector Villa Duarte, Santo Domingo Este.

De acuerdo con el acta de levantamiento, la joven falleció a causa de múltiples heridas cortopunzantes. El crimen habría sido motivado por conflictos de índole pasional.

Tras cometer la agresión, el detenido intentó quitarse la vida, por lo que recibe atenciones médicas bajo custodia policial en el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras.

El hecho se registró en una residencia ubicada en la avenida Las Américas, donde miembros de la Policía Científica recolectaron evidencias, incluyendo el arma blanca presuntamente utilizada.

La institución del orden indicó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes