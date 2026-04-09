Violencia armada se dispara en Puerto Príncipe, alerta la Cruz Roja

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Pese a los intentos de estabilización apadrinados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la violencia armada en Puerto Príncipe, la capital haitiana, se ha intensificado en los últimos meses, provocando muertos, heridos y nuevas olas de desplazamiento, advirtió este jueves Cruz Roja.

Los enfrentamientos entre la coalición de bandas armadas "Viv Ansanm" y las fuerzas gubernamentales también están causando interrupciones en los servicios esenciales y "traumas psicológicos duraderos", señaló un comunicado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

"La violencia armada no sólo mata, sino que desmantela sistemáticamente todos los mecanismos de supervivencia de los que disponen las comunidades locales y la vida simplemente se derrumba", describió en la nota la jefa de la delegación de CICR en el país, Marisela Silva.

Según la organización, especializada en la atención humanitaria en zonas de conflicto, en los barrios más afectados actividades rutinarias como ir al mercado, al trabajo o la escuela pueden poner a las personas en peligro de muerte por balas perdidas, reclutamiento forzado, violencia sexual o desaparición.

"Densamente pobladas y constreñidas por decenas de 'puestos de control' no oficiales, muchas zonas de la ciudad se han convertido en trampas mortales", denuncia CICR.

Asimismo, zonas como Cité Soleil, uno de los suburbios más pobres y situado al norte de Puerto Príncipe, carecen desde hace años de electricidad y sistemas de saneamiento.

CICR advierte también del creciente uso por las partes en conflicto de drones armados, incluso en calles estrechas y densamente pobladas de la capital, donde su constante presencia "alimenta el miedo, el estrés y la ansiedad", restringiendo aún más los movimientos de los civiles.

Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, al menos 5.500 personas han muerto a causa de la violencia de bandas entre marzo de 2025 y mediados de enero de 2026, que también ha provocado 1,4 millones de desplazados.

Las bandas armadas no sólo controlan buena parte de la capital sino también amplias zonas en departamentos como Centro o Artibonito, importantes áreas de producción agrícola y vías de acceso desde Puerto Príncipe al centro y norte del país así como a la vecina República Dominicana.