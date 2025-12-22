" Viraje hacia la derecha en América Latina tras comicios de 2025", según experto

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El internacionalista Jatzel Román analizó en el programa Telematutino 11 de Telesistema el impacto de los recientes procesos electorales en América Latina, destacando un giro hacia posiciones de centro-derecha en varios países de la región.

Román recordó que el año 2024 fue considerado el más activo en materia electoral a nivel mundial, con 85 comicios en sistemas democráticos o relativamente abiertos. En 2025, el foco se trasladó a América Latina, donde se produjeron cambios significativos:

Internacionalista y diplomático, Jatzel Román

Ecuador: Daniel Novoa ganó la presidencia en elecciones ordinarias, derrotando al correísmo, que retrocedió en votos por primera vez en tres competencias consecutivas.

Bolivia: Rodrigo Paz Pereira se impuso en segunda vuelta, marcando el fin de dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo.

Argentina: En las legislativas, la coalición La Libertad Avanza consolidó su fuerza frente al peronismo, respaldando al presidente Javier Milei.

Chile: José Antonio Kast obtuvo más de 7 millones de votos y cerca del 60% de participación, convirtiéndose en el presidente más votado en la historia del país.

Honduras: El conteo de votos sigue en disputa tras más de tres semanas, aunque se confirmó la derrota del oficialismo del Partido Libertad y Refundación.

El analista subrayó que estos resultados reflejan un cambio cultural y político hacia la derecha en la región, con implicaciones que podrían redefinir la dinámica latinoamericana en los próximos años.

“El 2025 marca un viraje hacia la mayoría cultural política de la derecha, o al menos hacia el centro-derecha. Esto no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un ciclo electoral que comenzó en 2024 y que ahora se consolida en varios países de América Latina”, afirmó Jatzel Román.