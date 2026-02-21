Visor Libros publica poesía reunida de José Mármol

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La editorial madrileña Visor Libros, como parte de la colección Visor de Poesía, publicó un volumen de casi 900 páginas, que reúne la obra poética conocida del dominicano José Mármol, bajo el cervantino título de Donde todo triste ruido hace su habitación. Poesía (1984-2019), Madrid, 2025.

La ilustración de portada es una obra quijotesca del artista dominicano José Cestero (1937-2025). Con esa publicación, que comprende desde su primer poemario, El ojo del arúspice (Santo Domingo, 1984), hasta el titulado Yo, la isla dividida (Visor Libros, Madrid, 2019 y 2021), el poeta, ensayista y académico, Premio Casa de América de Poesía Americana 2012, en España y Premio Nacional de Literatura 2013, se coloca dentro del exclusivo círculo de poetas, cuyas obras reunidas o completas figuran en el exigente catálogo de la Colección Visor de Poesía.

La casa editorial, que es considerada la de mayor proyección internacional en habla hispana, Mármol se convierte en el primero de los autores de República Dominicana en se integrado.

Trayectoria de tres décadas

De acuerdo con la información ofrecida por la editorial en un comunicado de prensa, José Mármol (Santo Domingo, 1960) está considerado como uno de los poetas y ensayistas renombrados del Caribe hispánico, cuya obra, parcialmente traducida al inglés, francés e italiano, ha trascendido el ámbito hispanoamericano.

En una trayectoria de más de tres décadas y con más de una treintena de libros publicados que comprenden poesía, ensayos literarios y filosóficos, aforismos, sentencias y fragmentos, su obra se ha ganado el favor de la crítica dentro y fuera de su país, resaltando su liderazgo en la generación del 80 y en la corriente estética que funda y encabeza denominada poética del pensar.

Esa postura estética transformó la escritura y lectura del poema en la tradición literaria dominicana, con base a una visión crítica de los movimientos, corrientes y autores de los siglos XIX y XX, provocando un giro en la expresión poética e inaugurando una nueva órbita textual y una moderna concepción de la escritura y la lectura.