Vista aérea muestra nivel de asistencia en San Juan durante protestas contra posible proyecto minero

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Imágenes aéreas mostraron el nivel de la asistencia de las personas que se congregaron en la presa Sabaneta este domingo contra un proyecto minero en la provincia San Juan.

De acuerco con los videos, cientos de manifestantes llegaron a esa obra hidráulica, donde también se apostaron decenas de agentes de seguridad de diferentes agencias del Estado.

Bajo la consigna “Agua sí, oro no”, diversos sectores sociales han convocado una nueva jornada de protesta para este domingo en defensa de los recursos hídricos de la provincia, al considerar que la explotación minera podría afectar el agua y la producción agrícola en esa demarcación sureña.

La convocatoria ocurre luego de varias manifestaciones registradas en los últimos días, incluida una huelga general de 24 horas durante la cual manifestantes marcharon por distintas vías, bloquearon calles y quemaron neumáticos en varios puntos de la ciudad.

La jornada también provocó la suspensión de la docencia en centros educativos públicos, mientras oficinas estatales permanecieron abiertas, aunque con baja asistencia.

“San Juan ha dicho no… Lo único que queremos es que nos saquen el problema de la Loma Los Romeros y de la Cordillera Central”, expresó uno de los organizadores.