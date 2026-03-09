Viven con el agua al cuello por falta de drenaje pluvial

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Con el agua al cuello cuando llueve viven los moradores de la calle Penetración G, residencial Colinas del Caribe, en el municipio Bajo de Haina, San Cristóbal, debido a la falta de drenaje pluvial.

Con las más recientes lluvias decenas familias quedan prácticamente presas dentro de sus hogares, pero si están fuera impedidas de llegar a sus viviendas debido a que la vía se convierte en un gran lago.

Victorina Bautista explica que el residencial inició y creció sin que se tomaran las medidas pertinentes en cuanto a drenaje pluvial, por lo que ahora las aguas se quedan estancadas y penetran a los hogares.

Señala que se vio obligada a colocar blocks frente a la marquesina de su casa para que el agua de la calle no entre. Sin embargo, cuando las lluvias son intensas pasan por encima.

Esto se agrava, precisa, luego que el ayuntamiento local iniciara la construcción de aceras y contenes en el lugar, en junio del año pasado, trabajos que no concluyó, sin tomar en consideración la necesidad de los drenajes.

César Medrano, vecino del lugar, denuncia que ni a pie ni en vehículo pueden entrar o salir de sus hogares en tiempos de lluvias, lo que hace la vida imposible a quienes habitan en el residencial Colinas del Caribe, en Bajos de Haina.

Angela Rodríguez narra las vicisitudes que padecen para salir a trabajar, así como para que los niños acudan a los centros educativos, por lo que urge a las autoridades del Ayuntamiento de Haina, así como de otras instancias del Gobierno, para que acudan en su auxilio.

De su lado, Moisés Díaz considera que en vez de vehículos los residentes del lugar lo que deben comprar es yolas para poder salir y entrar a sus casas cuando llueve.

Moreno Pilarte atribuye la situación a que no se tomaron las medidas de precaución antes de levantar el residencial, sobre todo, drenaje de las aguas pluviales que ahora se estancan por falta de salida.

Estima que entre todos, autoridades locales y vecinos, deben coordinar acciones para tratar de buscar soluciones, que no parecen sencillas, pero que afectan a decenas de familias en la manzana de la calle Penetración G.