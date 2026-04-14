¿Vives aquí? Estas son las provincias que se encuentran en alerta verde y amarilla

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 18 provincias y el Distrito Nacional en amarilla y 09 en verde, debido a que el informe del INDOMET e INDRHI, establecen que continuamos bajo condiciones favorables para que sigan precipitaciones y continue aumentando la humedad de los suelos.

En amarilla 🟡:

Puerto Plata

Distrito Nacional

Santo Domingo

Samaná

San Cristóbal

Monseñor Nouel

Sánchez Ramírez

Santiago

La Vega

Monte Cristi

Santiago Rodríguez

San José de Ocoa

Hermanas Mirabal

María Trinidad Sánchez

Hato Mayor

El Seibo

Espaillat

Valverde

Monte Plata

Provincias en alerta

Las provincias en alerta verde 🟢son:

Bahoruco

San Juan

Elías Piña

Dajabón

Independencia

San Pedro de Macorís

Duarte ( en especial el Bajo Yuna)

La Altagracia

La Romana

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual forma, el INDOMET recomienda en la costa Atlántica, desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Punta de Manzanillo (Monte Cristi), a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, navegar con precaución cerca del perímetro sin aventurarse mar adentro.

¿Qué es alerta verde y amarilla?



Alerta amarilla es cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia.

Mientras, que la verde es aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la

ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total.