COE
¿Vives aquí? Estas son las provincias que se encuentran en alerta verde y amarilla
Se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 18 provincias y el Distrito Nacional en amarilla y 09 en verde, debido a que el informe del INDOMET e INDRHI, establecen que continuamos bajo condiciones favorables para que sigan precipitaciones y continue aumentando la humedad de los suelos.
En amarilla 🟡:
Puerto Plata
Distrito Nacional
Santo Domingo
Samaná
San Cristóbal
Monseñor Nouel
Sánchez Ramírez
Santiago
La Vega
Monte Cristi
Santiago Rodríguez
San José de Ocoa
Hermanas Mirabal
María Trinidad Sánchez
Hato Mayor
El Seibo
Espaillat
Valverde
Monte Plata
Las provincias en alerta verde 🟢son:
Bahoruco
San Juan
Elías Piña
Dajabón
Independencia
San Pedro de Macorís
Duarte ( en especial el Bajo Yuna)
La Altagracia
La Romana
En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
De igual forma, el INDOMET recomienda en la costa Atlántica, desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Punta de Manzanillo (Monte Cristi), a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, navegar con precaución cerca del perímetro sin aventurarse mar adentro.
¿Qué es alerta verde y amarilla?
Alerta amarilla es cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia.
Mientras, que la verde es aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la
ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total.