En vivo: presidente Luis Abinader recibe la primera nueva cédula

En estos momentos el presidente de la República, Luis Abinader, y la primera dama, Raquel Arbaje, se encuentran recibiendo la primera nueva cédula de identidad.

El acto oficial estará encabezado por el Pleno de la Junta Central Electoral, integrado por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo; los miembros titulares Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises; y el secretario general Sonne Beltré.

La JCE inició el pasado 8 de enero la captura de datos biométricos y personal para posterior entrega, al personal de la institución.

Luego de concluida la captura de datos al personal de la JCE y de entregar la primera cédula al mandatario de la nación, se procederá en febrero y marzo de 2026 a iniciar con la captura de datos personales y biométricos, así como la entrega física de la cédula de identidad y electoral a sectores focalizados.