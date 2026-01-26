Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Documento con mayor seguridad

Conéctate al acto formal de entrega de la nueva cédula de identidad y electoral al presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona. Este 26 de enero, en el marco del Día del Natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte y Díez, acompáñanos en esta transmisión especial.

En vivo: presidente Luis Abinader recibe la primera nueva cédula

La JCE inició el pasado 8 de enero la captura de datos biométricos y personal para posterior entrega, al personal de la institución.

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

En estos momentos el presidente de la República, Luis Abinader, y la primera dama, Raquel Arbaje, se encuentran recibiendo la primera nueva cédula de identidad.

El acto oficial estará encabezado por el Pleno de la Junta Central Electoral, integrado por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo; los miembros titulares Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises; y el secretario general Sonne Beltré.

La JCE inició el pasado 8 de enero la captura de datos biométricos y personal para posterior entrega, al personal de la institución.

Luego de concluida la captura de datos al personal de la JCE y de entregar la primera cédula al mandatario de la nación, se procederá en febrero y marzo de 2026 a iniciar con la captura de datos personales y biométricos, así como la entrega física de la cédula de identidad y electoral a sectores focalizados.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking