Las voces de Mao tras el ventarrón: “Yo amanecí sentado cuidando lo que quedó”

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Las familias afectadas por el ventarrón que destechó varias viviendas en el municipio de Mao, Valverde, contaron este domingo cómo vivieron la noche en que el viento les arrancó techos, pertenencias y tranquilidad.

Altagracia Rodríguez relató que pasó horas en tensión temiendo perder su vivienda:

“Eso fue una noche terrible, yo no pegué los ojos nada más pensando en mi rancho. Ahí donde mami fue que dormimos, que nos pudimos refugiar”, dijo a noticias SIN.

Para Demetrina Sena Ventura, la mañana reveló el nivel del daño:

“Se me fue toda la orilla de la empalizada, ahí está todo en el suelo”.

Afligido, Alfonso Ventura dijo que no solo perdió el techo, sino también mercancías y materiales:

“Aquí se acabó todo: el plafón, el zinc, la mercancía se dañó. Se dañó muchas cosas”.

Añadió que no pudo dormir cuidando lo poco que quedó:

“Yo amanecí sentado en ese banco anoche cuidando lo que quedaba, todo se está desguañangando”.

De su lado, Carlos Fernández recordó el momento en que el viento levantó su casa:

“El techo subió con todo, la ropa se fue para allá… Yo viví un momento difícil, pero hay que darle gracias a Dios por todo, porque a las cosas de Dios tú no le puedes tener miedo”.

El fenómeno fue asociado a una vaguada que generó fuertes ráfagas y lluvias en la zona.