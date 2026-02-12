Voraz incendio afecta empresa de artículos plásticos en San Cristóbal

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Servicio Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 911 coordina la asistencia de un incendio de gran magnitud que se registra la mañana de este jueves en las instalaciones de una empresa dedicada a la producción de artículos plásticos, ubicada en San Cristóbal.

Al momento del hecho, había personal laborando en la planta, el cual fue evacuado oportunamente, sin que hasta el momento se reporten personas afectadas.

Se registra incendio de gran magnitud en empresa de artículos plásticos en San CristóbalFuente externa

En la escena se encuentran operando nueve unidades de bomberos y el equipo de drones del Servicio Nacional de Atención de Emergencia y Seguridad 911, para apoyo en evaluación aérea y monitoreo del siniestro.

Mientras que las unidades del Cuerpo de Bomberos de Haina y otros municipios continúan realizando labores de combate y control del fuego, permaneciendo en escena.

Al lugar del hecho han sido enviadas dos ambulancias, tres unidades de la Policía Nacional y 11 del cuerpo de bomberos. La emergencia cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).