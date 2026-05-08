Wilnerys Peña Sánchez, la joven que dará vida a Emely Peguero en documental y película

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La joven Wilnerys Peña Sánchez fue escogida para interpretar en una película y documental a Emely Peguero, la adolescente de 16 años que fue asesinada en el año 2017 con cinco meses de embarazo a manos de su novio Marlon Martínez, en San Francisco de Macorís.

Así lo dio a conocer la productora Aldea Estudio, que las hará dos producciones audiovisuales inspiradas en el caso que conmocionó al país.

La selección de Peña Sánchez se realizó luego de un proceso de casting orientado a encontrar nuevos talentos capaces de representar la historia desde una perspectiva humana y emotiva.

Aunque no cuenta con experiencia previa en actuación, asumirá su primer rol protagónico en ambos proyectos.

La joven dará vida a Emely Peguero en el documental “Vidas truncadas”, cuyo estreno está previsto para el 19 de noviembre, y también en la película de ficción basada en el caso, que comenzará a filmarse en diciembre.

El documental es dirigido por el cineasta argentino Pablo Pedroso y cuenta con la producción de Karina Corvalán, junto al dominicano Cándido Encarnación, bajo la producción ejecutiva de Francis Disla.

Según Aldea Estudio, tanto el documental como la película forman parte de una propuesta enfocada en generar reflexión social y mantener vigente el debate sobre la protección de niños y adolescentes en República Dominicana.

“Vidas Truncadas” abordará varios casos que impactaron al país, mientras que la película reconstruirá, desde la ficción, los hechos y emociones vinculados al caso de Emely Peguero.

Sobre la muerte

El informe forense detalla que en el examen interno al cadáver de Emely encontraron restos del feto que llevaba en su vientre, contusión del cuello uterino y canal vaginal, perforación del útero con indicativos de que se aplicó una gran fuerza en esa zona y órganos dispersos propios de un aborto inducido.

También, el cuerpo presentó en la cabeza un golpe contundente con rompimiento craneal y hemorragia cerebral lo que indica que dicho trauma se produjo en vida, provocado por un objeto de superficie dura y firme.

Una comisión de alto nivel se creó por el entonces procurador general de la República, Jean Rodríguez, para investigar el caso.

Marlon fue condenado a 30 años de prisión. Su madre, Marlin Martínez, fue sentenciada a cinco años de cárcel.

El cuerpo en descomposición de Emely Peguero fue encontrado en la comunidad La Guama, del municipio de Cayetano Germosén, en la provincia Espaillat, luego de 9 días dada como desaparecida.

El cadáver estaba en un saco dentro de una maleta y de inmediato se procedió a su traslado a la unidad del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INacif).