Yeni Berenice afirma que el Ministerio Público no tiene acuerdos en caso Cobra

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó este martes que el Ministerio Público no mantiene acuerdos de culpabilidad ni ha otorgado criterio de oportunidad a ninguno de los diez imputados por integrar una presunta red de corrupción que habría afectado económicamente al Seguro Nacional de Salud (Senasa), desmantelada mediante la Operación Cobra.

“El Ministerio Público reitera que contra los diez acusados va a ir por penas y que deben ser sancionados por los hechos tan graves cometidos contra más de siete millones de afiliados de toda la sociedad dominicana”, afirmó Berenice Reynoso.

Al ser cuestionada sobre la solicitud de una medida de coerción menos gravosa para tres de los implicados que admitieron ante el juez haber pagado sobornos a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa, y a otros funcionarios de esa entidad estatal, la magistrada aclaró que dicha medida no constituye ni la pena ni la sanción.

“La medida de coerción busca que el Ministerio Público pueda avanzar en su investigación... Bajo ninguna circunstancia el Ministerio Público a estos acusados los va a llevar con un trato de testigo. Son imputados y lesionaron gravemente al pueblo dominicano y deben recibir cada uno de ellos una sanción ejemplar por el gravísimo daño que le han causado a la sociedad dominicana”, dijo.

De igual modo, subrayó que la salud es un derecho fundamental y que ninguna persona, sin importar quién sea, puede pensar que puede jugar con ella.

«Este Ministerio Público, que no solo en este caso, sino que tiene más de cinco años trabajando sin descanso y llevando decenas de personas acusadas de corrupción, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo», pronunció la procuradora.

Imputados

Además de Hazim, al caso Cobra se vincula a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.