Yeni Berenice a estudiantes: “La excelencia hace frontera con el sacrificio”

“En mi experiencia, siempre el esfuerzo y el sacrificio construyen una gran carrera”, aseguró la procuradora general Yeni Berenice Reynoso a un grupo de estudiantes de Derecho de Estados Unidos que vinieron al país a participar en un programa docente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

Reynoso explicó que tiene más de una década impartiendo docencia en el área del Derecho, “y les digo siempre a los estudiantes que la excelencia hace frontera con el sacrificio”.

“Vemos como grandes fiscales, grandes jueces, grandes expertos en criminología hacen la diferencia, y en mi experiencia, siempre el esfuerzo y el sacrificio construyen una gran carrera”, puntualizó.

“Ustedes están en ese espacio en el que pueden definir tantas cosas por hacer, “pero yo siempre digo, muchos dicen hay que soñar, y es cierto, pero, sobre todo, hay que trabajar para alcanzar la excelencia”, subrayó.

Los 15 estudiantes de primer, segundo y tercer año de la carrera de Derecho de la Universidad de Creighton, localizada en Omaha, Nebraska, estuvieron guiados por Huaderson Solís, abogado de la Finjus.

Los profesores Martha Lemar, Craig Dallon y Tricia Scheinost, de la referida universidad, se encuentran en el país con los estudiantes, gracias a un programa de intercambio cultural que realiza la Misión ILAC en Santiago.

Carol Saleta, coordinadora de Programas de Mision ILAC-Creighton, explicó que la universidad jesuita trae al país estudiantes de diversas universidades de Estados Unidos a experimentar el intercambio cultural.

“Van a las comunidades rurales a hacer diferentes proyectos como acueductos, y este grupo específicamente vino a conocer más sobre la justicia y el derecho en República Dominicana”, indicó.

El grupo de estudiantes lo conforman Arowal Ajuet, Kaci Boling, Trent Carlson Jazsmin Cryer, Jazmine Diaz, Benjamin Friel, Trinity Harris, Ernest Nix, Jazmin Ortiz, Hannah Peterson, Ana Quintana-Schroeder, Hannah Schaul, Kathryn Sheldon, Evan Tillman y Christian Washington.

Al contestar la pregunta de uno de los estudiantes sobre el motivo que la llevó a estudiar la carrera de Derecho, Reynoso afirmó que la defensa de los derechos de las personas.

Recordó que la carrera impacta de manera positiva en la vida de las personas que requieren protección de sus derechos, un hecho en el que a veces se reflexiona poco.

“A veces no reflexionamos que en la carrera de leyes se trata de tutelar derechos fundamentales de las partes que se ven involucradas en un proceso. Por eso es tan importante, porque acá buscamos que alguien que ha sido dañado o perjudicado sea resarcido, o alguien que ha dañado y perjudicado a alguien, aún en esas circunstancias se le respeten sus derechos”, puntualizó.