Yeni Berenice: "No perseguimos por intereses particulares; ni debemos acusar de forma improvisada"

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, resaltó la tarea titánica que implica para los fiscales cumplir “con la obligación sagrada de tutelar los derechos fundamentales de cada persona”, investigando los crímenes y delitos y procesando los casos en estricto respeto a las pruebas.

“Venimos a investigar los crímenes y delitos con rigor científico, porque la improvisación es enemiga de la justicia”, dijo Reynoso, al dejar inaugurada el sábado las nuevas instalaciones de la Fiscalía de La Vega, en un edificio que será administrado por el Ministerio Público, gracias a los esfuerzos administrativo de su gestión y al Consejo del Poder Judicial que lo cedió.

“Venimos a mediar en los casos que la ley y la prudencia y la razonabilidad lo admitan, entendiendo que la paz social a veces se construye desde una solución alterna al conflicto y no siempre con una sentencia en un juicio de fondo”, añadió Reynoso.

“El fiscal no puede ni debe olvidar que no solo es un perseguidor del crimen, también tiene que ser un arquitecto de la paz social a través de la legalidad y la razonabilidad”, dijo.

“El compromiso que tenemos es litigar con pasión objetiva. Permítanme detenerme en ese concepto: ´Pasión objetiva´”.

“No perseguimos por intereses particulares. No debemos hacerlo. Es contrario a nuestra Ley Orgánica. Ni debemos acusar de forma improvisada. Perseguimos por la obligación de hacer justicia. Nuestra pasión, nuestra misión constitucional es la búsqueda de la verdad y nuestra objetividad está en el respeto a las pruebas”, enfatizó.

En la mesa de honor del acto inaugural estuvieron la gobernadora provincial de La Vega, Luisa Jiménez; la alcaldesa del municipio de La Vega, Amparo Custodio; la jueza presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La Vega, Arelis Ricourt.

También, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y el general Juan Pablo Ferreira Verás, director regional de la Policía Nacional en La Vega, así como la procuradora de la Corte de Apelación de La Vega, Jessica Ramírez, y la coordinadora de la Defensoría Pública en la provincia, Elizabeth Rodríguez.

El sacerdote Porfirio Espinal, párroco de la catedral de la Inmaculada Concepción de La Vega, bendijo las instalaciones y felicitó la gestión de Reynoso por la iniciativa de brindar espacios más dignos en las fiscalías, las cuales definió como “casas de justicia”.

De su lado, la procuradora general resaltó que con las nuevas instalaciones, La Vega recibe un espacio de procuración de justicia que, más que una infraestructura adecuada, aporta al principio constitucional de garantizar una tutela efectiva de los derechos de las personas. “Estas paredes deben respirar el respeto que merece la gente, porque el Ministerio Público no es un ente abstracto, es el garante del Estado de derecho”, indicó Reynoso.

“Necesitamos esta nueva sede, no es por vanidad institucional, sino por una necesidad humana, por una tutela más efectiva de los derechos de las personas. Precisábamos un espacio donde debemos brindar un servicio oportuno y de calidad, un lugar que no solo albergue oficinas, sino que simbolice la dignidad, la dignidad del servidor que entrega su vida a esta causa”, puntualizó la titular del Ministerio Público.

Al ofrecer la bienvenida a los presentes, la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, agradeció el esfuerzo de la gestión de Reynoso y el empeño de la jueza Arelis Ricurt para que se hiciera posible la cesión de la edificación por parte del Consejo del Poder Judicial.

Recordó que la adecuación del inmueble incluyó un nuevo mobiliario en todas las áreas y la instalación de aires acondicionados que garantizan la climatización de las áreas.

“Este día marca un antes y un después en nuestra historia institucional. No solo celebramos la apertura de un espacio físico más digno, moderno y funcional, sino que también damos inicio a una nueva etapa: una fiscalía más cercana, más eficiente y totalmente preparada para responder a los retos del presente con visión de futuro”, dijo García Martínez.

“Junto a la inauguración de esta sede física, celebramos también nuestra mudanza digital. A partir de hoy, la Fiscalía de La Vega operará 100% de forma digital, en plena interoperabilidad con el Poder Judicial, a través de la plataforma Acceso Digital”, resaltó.

“Además, nuestros fiscales ya no utilizarán expedientes físicos en audiencias, porque hemos alcanzado la digitalización completa de nuestros archivos. Este esfuerzo no solo mejora la eficiencia, sino también reduce costos operativos, y mayor acceso a la información en tiempo real”, indicó.

La Vega tiene 248,89 personas, según el censo de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El nuevo edificio integra, además, los servicios de los fiscalizadores de Juzgados de Paz de la Primera y Segunda Circunscripción de La Vega, así como las oficinas de fiscalizadores de tránsito, penal laboral y municipal, lo que facilita el acceso a la justicia y reduce significativamente la ruta crítica que tradicionalmente enfrentan los ciudadanos al tener que desplazarse entre distintas sedes del Ministerio Público, como lo indicó Reynoso en su discurso.