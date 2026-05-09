Yeni Berenice Reynoso propone fortalecer la familia para combatir la violencia en RD

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La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, destacó en Moca, provincia Espaillat, la necesidad de fortalecer los núcleos familiares como pilar fundamental para combatir los hechos de violencia y fomentar una mejor convivencia social en República Dominicana.

“La violencia no se va a resolver desde la Justicia, la violencia se tiene que resolver desde la familia, desde las escuelas y desde la sociedad”, sostuvo Reynoso, al pronunciar la conferencia “Ministerio Público y Transformación Institucional: Liderazgo, Integridad y Justicia al Servicio de la Nación”, invitada por la Unión de Juntas de Vecinos y la Asociación de Abogados de la provincia Espaillat.

La procuradora general hizo un llamado a la sociedad para formar un modelo de ser humano que esté en condiciones de cumplir con el contrato social.

“Ese contrato social que se fundamenta en la obra famosa de Rousseau, titulada El contrato social, que dice que nosotros desde que nacemos firmamos implícitamente un contrato social en el que nosotros tenemos un comportamiento social y el Estado nos garantiza ciertos derechos”, indicó.

“Entonces, digo, ¿estamos formando un modelo de ser humano para cumplir el contrato social?”. La respuesta son los datos. En el primer nivel está la familia, la base de la sociedad, si el hogar está fragmentado, si hay violencia no se va a cumplir ese contrato social”, refirió.

Enfatizó en que la sociedad tiene dos grandes centros de formación: la familia y la escuela. “No podemos pretender que si en la familia hay violencia no se manifieste en la sociedad”, tras precisar que hay una correlación de esos hechos.

Reynoso también reiteró su propuesta de crear un Pacto de Estado contra la violencia y la criminalidad. “Y miren porque le llamamos Pacto de Estado, porque tiene que estar toda la sociedad, juntas de vecinos, iglesia, escuela, todos los sectores representativos”, dijo.

“La política se queda acá, el interés social se pone en alto y como sociedad decimos: ´el compromiso país es este´. Y no importa el presidente y el partido que gobierne, nosotros como sociedad queremos este modelo de ciudadanos que nos va a garantizar esta sociedad”, subrayó.

Destacó que los mejores sistemas educativos, como el de Finlandia o el de Japón, forman un modelo de ciudadanos. “Ellos dicen: nosotros no solo formamos una persona académicamente, nosotros formamos un modelo de ciudadano; el ciudadano que queremos en la calle lo formamos en la familia y en las escuelas. Y ahí tiene que venir una correlación entre sociedad, familia y escuela”, refirió la titular del Ministerio Público.

Definió la educación como la mejor prevención y la mejor estrategia de seguridad. Enfatizó en que una escuela debe ir más allá de enseñar el abecedario.

“Tenemos que despertar….. para poder transformar a la sociedad”, sostuvo.

Visitante distinguida de Moca

Mientras se dirigía a los participantes en la actividad, la procuradora Reynoso dijo que el Ministerio Público tiene que trabajar con la comunidad en una alianza estratégica de primer orden, en la cual el fiscal y el comunitario mantengan un diálogo constante.

“El acceso a la justicia no solo es una oficina bonita… tiene que tener dos requisitos indispensables: tiene que ser de calidad y oportuna”, expresó.

En el marco de la jornada, la procuradora Yeni Berenice Reynoso recibió, de la mano del alcalde de Moca, Miguel Guarocuya Cabral, la proclama del Ayuntamiento de Moca que la declara Visitante Distinguida.

El alcalde, Miguel Guarocuya Cabral, calificó de interesante el Pacto de Estado propuesto por la procuradora y destacó su ejercicio en la función pública.

“Moca la recibe con los brazos abiertos y el respeto que le debe a quien ha hecho del derecho una herramienta de transformación social. Su presencia aquí revalida nuestra fe en las instituciones y en el valor de la palabra empeñada”, expresó el alcalde, quien se hizo acompañar del regidor Josué Figueroa, presidente del concejo municipal, y la vicealcaldesa Belkis Candelier, así como de otras autoridades locales.

En la actividad habló Francisco Colón, presidente de la Unión de Juntas de Vecinos, y Pedro Pérez, de la Asociación de Abogados de Espaillat, quien leyó la semblanza de la procuradora general.

También, el abogado, docente y poeta Juan de Jesús Santos Santos, autor del Himno del Ministerio Público, quien estuvo en la coordinación de la organización de las actividades, resaltó las iniciativas de la actual gestión de la Procuraduría General en favor del Ministerio Público.

Además, le entregó a Reynoso un acróstico en un cuadro en el que aparece su dibujo y el del padre de la procuradora, el profesor puertoplateño Ramón Darío Reynoso González.

Luego de la conferencia, la procuradora general, además, realizó un recorrido por el Museo Presidente Ramón Cáceres, Museo 26 de julio y una visita al Santuario Sagrado Corazón de Jesús donde recibió explicación sobre el monumento a cargo de Luis Quezada.