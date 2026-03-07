Yeni Berenice Reynoso recibe muestra de solidaridad por la muerte de su padre

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, recibió hoy el abrazo solidario de la vicepresidenta de la República Raquel Peña, funcionarios del sistema del sistema de justicia, dirigentes políticos, empresarios, familiares, amigos y relacionados, durante el velatorio en la funeraria del cementerio Fuente de Luz, de esta ciudad, donde están expuestos los restos de su padre, el profesor Ramón Darío Reynoso González.

“Queremos ser solidarios con la magistrada porque está pasando por unos momentos de tristeza por la partida a la casa del Señor de su padre y estamos aquí para darle un abrazo de solidaridad”, expresó la vicemandataria de la nación, en sus breves declaraciones a la prensa.

La ministra de Interior, Faride Raful y el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz, manifestaron por separados que su visita a la funeraria obedece al momento de tristeza y dolor que atraviesa la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y los demás miembros de su familia.

También se presentaron al velatorio en solidaridad la gobernadora provincial de Santiago, Rosa Santos, el alcalde Ulises Rodríguez, el exalcalde y dirigente político, Abel Martínez, el procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, el general Jesús Tejada, director de la Policía Cibao Central, el empresario Mícalo Bermúdez, entre otras personalidades.

El profesor Ramón Darío Reynoso González, padre de la procuradora general, falleció este jueves en un centro de salud de Santiago por diversos quebrantos de salud, a la edad de 71 años. Residía en El Higo, Luperón, provincia Puerto Plata. Sus restos serán sepultados este sábado en el cementerio de Villa Isabela, Puerto Plata. No se estableció la hora.

La procuradora Reynoso Gómez ha manifestado su agradecimiento, en nombre propio y de sus familiares, las expresiones de apoyo de parte de amigos y conocidos, así como de todas las personas que han expresado solidaridad.