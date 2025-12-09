Yeni y Camacho: “Estos días no se ha dormido en la Procuraduría”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, contó cómo han sido las últimas semanas en el Ministerio Público mientras se les da curso a varios casos contra la corrupción administrativa. Narró cómo en la Procuraduría una conversación a las 2:00 de la madrugada, como si fueran las 8:00 de la noche, se ha convertido en un trabajo cotidiano.

“Pasar de un caso de corrupción importante a recibir una llamada de cualquiera de las agencias (de seguridad del Estado) y tener que cambiar el chip”, indicó la magistrada, quien también hizo referencia a las conversaciones a altas horas de la noche que comúnmente tiene con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y otras autoridades

Berenice Reynoso habló durante el Primer Congreso Internacional Lucha contra la Corrupción: desafíos y oportunidades en la región, donde resaltó que ser fiscal no es un privilegio, sino una vocación que se enfrente a diferentes desafíos.

“El Ministerio Público vive en lo desafiante. El Ministerio Público siempre vive buscando la necesidad de hacer justicia. Por esto siempre le digo al equipo que el Ministerio Público tiene el deber de ser correcto, de ser justo, objetivo, transparente; porque estamos llamados a hacer que otros cumplan las leyes (…). Trabajamos cada día en esa lucha por romper el vínculo entre la criminalidad y la corrupción”, aseveró.

En ese orden, enfatizó que “el dinero que la corrupción gasta comprando impunidad, comprando activos, ese dinero debe ser retornado a la sociedad para ser invertido a su legítimo propietario que es cada ciudadano”.