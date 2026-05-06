Ylonka Nacidit demandará derecho obra Abigail Mejía

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La escritora e investigadora Ylonka Nacidit Perdomo anunció que demandará a la actriz Wendy Queliz y a su entidad Studio Teatro, a quienes acusa de uso sin autorización de la imagen, iconografía, archivos personales y del nombre registrado “Las sufragistas”, de la líder del feminismo, crítica literaria y pedagoga, Abigaíl Mejía, patrimonio del que dijo es albacea.

En rueda de prensa, acompañada de sus abogadas Vanahi Bello Dotel y Aracelis Aquino, afirmó que tiene como probar que es la única albacea del patrimonio intelectual de la biógrafa, educadora, política y periodista, considerada la primera reportera transnacional y la pionera del feminismo, al luchar por los derechos de las mujeres de su época.

En la actividad, en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Nacidit Perdomo expresó que la “señora Queliz ha utilizado el nombre para actividades comerciales, teatrales y de difusión”, y el uso del patrimonio intelectual de Mejía, además de los resultados de la investigación histórica sobre el movimiento sufragista dominicano, propiedad de la acusadora.

Tanto Nacidit como sus representantes legales expresaron que interpondrán una demanda contra Queliz, a la que señalan de violentar las disposiciones de la Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial y la 65-00, sobre Derecho de Autor.

Señalaron que se reservan el ejercicio de todas las acciones legales que amparan sus derechos, incluido la denuncia administrativa ante Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi).

Declaró que actúa como albacea literaria y documental de Abigail Mejía, fundadora de la Acción Feminista Dominicana (AFD), y ese derecho lo obtuvo de su único hijo, Abel Fernández Mejía, y de sus herederos legítimos, Juan Justo Fernández Martínez y Raquel Abigail Fernández Nivar.

Indicó que estos herederos residen en Madrid, España, y no han otorgado ni otorgan autorización alguna a Wendy Queliz ni a su Studio Teatro para el uso del nombre, la imagen, la iconografía ni de ningún material proveniente del archivo personal de Abigail Mejía.

Petición de Ylonka Nacidit

La denunciante destacó que advirtió de la situación a la señora Queliz en 2022, y le exhortó cesar de forma inmediata todo uso del nombre Las sufragistas, de la imagen de Abigail Mejía y de cualquier contenido derivado de la Contra-Historia original, mientras no cuenten con la debida autorización de la titular y de los herederos legítimos.

“La Contra-Historia Las sufragistas es una investigación inédita iniciada en 2003, mediante la metodología epistemológica de la Contra-Historia, construida sobre documentos y fotografías únicas de su archivo privado”, afirmó.

Dijo que hasta 2008, este capítulo de la historia contemporánea dominicana no figuraba en ningún libro de texto ni publicación histórica del país, razón por la cual como autora acredita una investigación inédita con veinte años de autoría y que originó un documental para televisión por Jatnna Tavárez y la cineasta Martha Checo.