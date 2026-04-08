Yubelkis Peralta recuerda a su prima fallecida en Jet Set: "Todavía duele como el primer día"

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

A un año de la tragedia del Jet Set, que dejó 236 fallecidos, la comunicadora Yubelkis Peralta recordó a su prima, Melissa Yismel Tejada, con un mensaje marcado por el dolor y la exigencia de justicia.

“Un año sin ti… y todavía duele como el primer día”, expresó.

En su publicación, destacó el vacío que dejó su pérdida en la familia.

“Melisa, no solo perdimos a una prima, perdimos una luz en nuestra familia. Y mientras aprendemos a vivir con tu ausencia, seguimos alzando la voz”, escribió.

Asimismo, reiteró el reclamo de justicia a un año de la tragedia.

“Porque un año después, la justicia sigue pendiente. No es olvido. No es silencio. Es memoria… y lucha”.