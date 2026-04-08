Tragedia
Yubelkis Peralta recuerda a su prima fallecida en Jet Set: "Todavía duele como el primer día"
La tragedia causó la muerte de 236 personas
A un año de la tragedia del Jet Set, que dejó 236 fallecidos, la comunicadora Yubelkis Peralta recordó a su prima, Melissa Yismel Tejada, con un mensaje marcado por el dolor y la exigencia de justicia.
“Un año sin ti… y todavía duele como el primer día”, expresó.
En su publicación, destacó el vacío que dejó su pérdida en la familia.
“Melisa, no solo perdimos a una prima, perdimos una luz en nuestra familia. Y mientras aprendemos a vivir con tu ausencia, seguimos alzando la voz”, escribió.
Asimismo, reiteró el reclamo de justicia a un año de la tragedia.
“Porque un año después, la justicia sigue pendiente. No es olvido. No es silencio. Es memoria… y lucha”.